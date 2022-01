x x

SARONNO / SENAGO – Auto con targa diplomatica, e di proprietà del Consiglio d’Europa: era stata rubata a Saronno, ed è stata ritrovata e recuperata a Senago. A notarla, parcheggiata sul ciglio di una strada del paese, via Paganini, è stata una pattuglia della polizia locale senaghese: aveva il vetro posteriore in mille pezzi e dunque gli agenti si sono immediatamente fermati sul posto per compiere tutti gli accertamenti del caso.

Si è scoperto che il veicolo era stato rubato a Saronno: le indagini della vigilanza urbano sono proseguire ed è emerso che il mezzo si trovava in quel luogo di Senago dalla sera prima, a quanto pare posteggiato da uno straniero. Proseguono le indagini per risalire all’autore del furto e intanto è stata contattata la segreteria del Consiglio d’Europa per la restituzione della vettura.

(foto archivio)

26012022