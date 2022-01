x x

MILANO – Sono in corso le indagini della polizia di Stato riguardo al ritrovamento di un uomo senza vita in un prato situato fra l’ex statale Varesina – l’arteria che da Milano conduce sino a Saronno e poi nel nord del Varesotto – ed il tracciato dell’autostrada A8 Milano-Varese, all’altezza di Baranzate. La presenza del corpo è stata notata oggi attorno alle 10.30 e sul posto sono intervenuti i poliziotti ed i vigili del fuoco: si è constatato che per lo sconosciuto, che avrebbe attorno ai 50 anni e che era sprovvisto di documenti, non c’era niente da fare: la salma è stata recuperata dalla polizia mortuaria ed è stata trasportata in un obitorio milanese, per l’autopsia.

Da chiarire le cause del decesso, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro anche per riuscire ad identificarlo. L’ipotesi è che si tratti di un senza tetto, di quelli che frequentano abitualmente quella zona a nord di Milano.

