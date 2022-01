x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese annuncia il tesseramento di Bryan Zeroli. Difensore centrale classe 2003 arriva in prestito dalla Pro Patria, società nella quale ha effettuato tutta la trafila giovanile. Per il giovane difensore la prima vera esperienza all’interno di una prima squadra. Arrivato a Caronno Pertusella nella giornata di mercoledì, è già a disposizione del tecnico Manuel Scalise e nel gruppo squadra per il primo allenamento.

Un under per la difesa rossoblù

Classe 2003, nativo di Busto Arsizio, Bryan ha effettuato tutta la trafila giovanile nella Pro Patria. Lo scorso anno nella formazione Primavera ha messo a segno anche quattro reti, dimostrando una spiccata dote balistica anche dal punto di vista offensivo. Alto più di 190 centimetri, Zeroli fa della fisicità uno dei suoi punti di forza. Nella rosa della prima squadra della Pro Patria in questa stagione, senza però collezionare minuti in Serie C, Zeroli arriva a Caronno Pertusella per spiccare il volo tra i grandi.

“Benvenuto a Caronno Pertusella, Bryan!” dicono i dirigenti della Caronnese.

(foto: il neo giocatore della Caronnese, Bryan Zeroli)

26012022