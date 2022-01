x x

SARONNO – “La situazione all’ospedale cittadino è stazionaria, con 35 pazienti nei reparti ordinari, e nessuno in terapia intensiva… per la mancanza di anestesisti e rianimatori da adibire al settore covid, nel caso fosse necessario i pazienti vengono spostati negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio“. Insomma, all’ospedale cittadino i più gravi non possono essere curati, per la mancanza di personale in settore “nevralgici”, come ha sottolineato l’altro giorno il sindaco Augusto Airoldi ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria, facendo il punto sul quadro dell’emergenza coronavirus a Saronno.

