x x

SARONNO – Ancora una volta l’Amministrazione comunale deve fare i conti con la positività di alcuni dipendenti. Nelle ultime ore è stata la volta di uno dei dipendenti che lavora al primo piano del Municipio di piazza Repubblica ma negli ultimi giorni i casi si sono registrati anche in altri settori del palazzo comunale. Complessivamente si parla di almeno 4 positivi.

Durante questa quarta ondata sono stati diversi i dipendenti che si sono ritrovati ad essere contagi o in quarantena subito prima delle feste o all’inizio di gennaio. L’Amministrazione ha realizzato a ridosso di Natale una sanificazione degli spazi dei dipendenti risultati positivi al Covid. Ripetuta negli ultimi giorni al piano terra.

A scopo precauzionale la conferenza originariamente prevista in sala Bovindo si è tenuta davanti a Villa Gianetti, anche perchè l’oggetto era la presentazione dei risultati dei bandi relativi alla dotazione di mezzi della polizia locale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn