VARESE – Si terrà nella giornata di domani, giovedì 27 gennaio, alle 15, nella sala convegni di Villa Recalcati la commemorazione della Giornata della Memoria. Si tratta di una importante collaborazione tra la direzione scolastica di Varese, il Comune e la Prefettura di Varese, insieme ad Anpi e all’università dell’Insubria.

A seguire dei saluti istituzionali di rito, l’evento si aprirà con l’intervento di Paola Biavaschi, professoressa dell’università Insubria, circa “La lezione ineludibile della Giornata della Memoria: antisemitismo, negazionismo e odio in rete”. A seguire, Ester De Tomasi, presidente della sezione Anpi varesina, terrà un discorso a tema della “giustizia negata”. Anche gli studenti dell’istituto Cairoli porteranno il proprio intervento, con il dirigente Salvatore Consolo e Monica Iori, professoressa del liceo.

L’evento si chiuderà con la consegna delle medaglie d’onore ai parenti di cinque deportati, residenti nella provincia di Varese, come previsto dalla legge, “per i cittadini deportati ed internati nei lager nazisti 1943-1945“.

L’evento si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti-contagio per la pandemia da Coronavirus.

