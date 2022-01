x x

CISLAGO – “Il 27 gennaio 1945 l’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz rivelò al mondo l’orrore del genocidio nazi-fascista. Per non dimenticare l’orrore di una delle pagine più brutali della storia dell’umanità, per ricordare la Shoah, le vittime dello sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati, per condannare ogni forma di violenza dell’uomo sull’uomo, il Comune di Cislago promuove una serie di iniziative dedicate al Giorno della Memoria 2022“: ad annunciare le iniziative è l’Amministrazione civica.

In collaborazione con l’associazione Pro loco di Cislago, viene proposta la visione in streaming dello spettacolo teatrale “La storia di Srulik”, tratta dal testo “Corri ragazzo corri”: è la storia vera di un bambino di otto anni, che vide i propri genitori deportati dal ghetto di Varsavia. Il link per la visione dello spettacolo sarà pubblicato sul sito e sulle pagine social del Comune di Cislago , dalle 18 di oggi mercoledì 26 gennaio alle 12 di venerdì 28 gennaio.

L’assessorato alla Cultura in collaborazione con la biblioteca comunale ha inoltre predisposto una bibliografia dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che desiderano conoscere il dramma di una tragedia inaccettabile, chiamata Shoah. I testi menzionati nella bibliografia fanno parte del patrimonio della biblioteca di Cislago e sono a disposizione di tutta la comunità, insieme a numerosi altri testi.

https://bibliotecadicislago.it/giornata-della-memoria-27…/

Racconti della Shoah: verranno consegnati alle scuole di Cislago alcuni libri – destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado – che andranno ad arricchire il patrimonio delle biblioteche scolastiche, per conservare la memoria della Shoah ed educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione.

(foto archivio: evento pubblico a Cislago)

26012022