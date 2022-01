x x

SARONNO – L’amministratrice Angela Strano, il direttore e fondatore dell’Istituto Carlo Manzoni, il preside Franco Marano, lo chef Carlo Mazara e il maitre Stefano Alecci hanno organizzato all’Istituto scolastico Prealpi un incontro con la partecipazione di Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques International.

Enrico Derflingher è uno dei più grandi chef italiani al mondo. Diplomatosi nel 1977 all’Istituto Alberghiero di Bellagio, ha compiuto un percorso di formazione nei grandi alberghi e nei ristoranti di tutto il mondo e a soli 26 anni è divenuto chef della Casa Reale inglese. Nel 1991 è stato chef alla Casa Bianca. Ha fatto poi ritorno in Italia, con l’apertura della Terrazza dell’Eden a Roma, dove è rimasto per nove anni conquistando la stella Michelin; poi si è spostato al Palace Hotel di St. Moritz. In otto anni in Giappone con il suo gruppo apre e gestisce oltre 30 ristoranti italiani. Nel 2008 è stato premiato quale Migliore chef del mondo.

Dal 2012 è presidente Euro-Toques Italia. Nel 2014 viene nominato dal presidente Napolitano Commendatore della Repubblica italiana e Ambasciatore della Cucina italiana. Nel 2015 viene eletto presidente Euro-Toques International. È stato consulente al Castadiva Resort di Blevio (Como) e ha aperto a Taiwan il ristorante Il Mercato. Nel 2019 avvia un nuovo progetto di Catering e Banqueting insieme al gruppo Lanzarotti. Nel 2020 sono in apertura nuovi ambiziosi progetti in Cina, tra ristorazione e Scuole di cucina italiana.

L’evento, che vede coinvolti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo alberghiero, si svolgerà, martedì 1 febbraio dalle 10 alle 13 all’Istituto Prealpi in via San Francesco 13 a Saronno. L’incontro prevede il rispetto di tutte le regole sanitarie vigenti.

