SARONNO – La notizia più cliccata e condivisa ieri è stata quella della lite tra ubriachi in piazza Cadorna che ha svegliato i saronnesi nel cuore della notte.

Grande dibattito su ilSaronno, ma anche sui social, per le segnalazioni di senzatetto che bivaccano in corso Italia e negli spazi bancomat.

L’Amministrazione ha deciso di denunciare il 31enne che lo scorso 15 gennaio si è volutamente schiantato contro la vetrata del Municipio per la delusione avuta dalla risposta dei Servizi sociali.

Ex Isotta al via gli incontri con la città: ieri sold out l’appuntamento con gli under 35.

Il day after di Elio Fagioli dopo che il suo nome è uscito dall’urna per l’elezione del presidente della Repubblica.

Raid vandalico all’ex Cantoni, terzo blitz.

