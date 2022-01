x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della associazione culturale “La Rivincita” circa la seconda edizione della Festa della Musica.

La Rivincita associazione culturale, ambientale e ricreativa attiva in città da circa un anno, darà impulso alla “Festa della musica” con cui Saronno è entrata a far parte sempre per suo tramite per il secondo anno, del circuito nazionale ed internazionale delle città partners.



E’ stato peraltro approntato e presentato alla associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica con sede a Roma, il cui scopo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza delle iniziative e del valore della Festa della Musica, sensibilizzando maggiormente le istituzioni locali, territoriali e nazionali; il progetto predisposto dal direttore artistico in specie competente.



L’iniziativa de qua, è tesa a coinvolgere tutte le realtà italiane impegnate nelle attività di valorizzazione del patrimonio socio-culturale nonché per la qualificazione delle relazioni sociali e culturali di tutte le istituzioni del territorio nazionale.

Il successo dell’iniziativa stessa data impulso dalla Aipfm, è stato raggiunto anche grazie al coinvolgimento di enti ed istituzioni quali il ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca, il ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero della salute, l’Anci e la conferenza delle regioni e delle province autonome, Rai e Rai3 media partner, l’ Unpli, unione nazionale Pro loco d’Italia e associazione nazionale delle Bande italiane con il progetto “1000 bande per la Festa della Musica”.

L’assessore alla Cultura, Laura Succi, ha accolto con entusiasmo la richiesta di patrocinio, mettendo a disposizione la “location” identificata nel giardino di Villa Gianetti in Saronno e l’evento è stato calendarizzato il 19 giugno prossimo venturo.

Si intende coinvolgere e fare squadra con tutte le scuole di musica operanti sul territorio a cui peraltro si è già formalizzato via mail invito ad hoc in data 19 gennaio, Albero Musicale, Città Sonora, Stanze della musica, Diapason, Fabbro Armonioso, Must Musica Arte Teatro, nonché i talenti emergenti della città e pertanto, si indicano qui di seguito i seguenti contatti: [email protected] cell. 3333907913.

