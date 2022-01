x x

GERENZANO – La farmacia comunale di Gerenzano assume: “Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di farmacista collaboratore a tempo indeterminato e parziale, 30 ore settimanali. Il 7 marzo costituisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso” riepilogano dal Municipio.

Al seguente link trovate il bando completo e modello di domanda, numero 135, sull’albo pretorio on line:

https://www.comune.gerenzano.va.it/…/mc/mc_p_ricerca.php

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 029681531. La farmacia ha sede in via I maggio, dove si è trasferita l’anno scorso, in spazi ampliati e rinnovati.

(foto archivio: la farmacia comunale di Gerenzano)

