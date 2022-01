x x

TURATE – “Alla luce della recente ordinanza del Ministero della Salute, per tutti gli utenti del pullman del trasporto scolastico, siano essi delle elementari o delle medie, è obbligatorio accedere al pullman indossando una mascherina Ffp2. Per dare tempo alle famiglie di adeguarsi, fino a venerdì saranno eccezionalmente ammessi i bambini anche con la mascherina chirurgica. A partire da lunedì 31 gennaio, e fino a nuova comunicazione, la mascherina Ffp2 sarà obbligatoria per tutti gli utenti del trasporto scolastico”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale di Turate.

