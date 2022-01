x x

CARNAGO – Ieri sera i carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio i militari, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall’abitazione, hanno rintracciato e controllato l’uomo realizzando una perquisizione nella sua abitazione.

Qui hanno trovato complessivamente 288 piante di “cannabis indica”, coltivate all’interno di locali adibiti a serra e predisposti di lampade e diverso materiale per l’essicazione. Non solo c’erano 100 vasetti già seminati e in germogliazione, nonché 9,2 grammi di marijuana, 48,3 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 34enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese.

(foto archivio)

