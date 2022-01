x x

SARONNO – Un cedimento ha reso inutilizzabile il passaggio pedonale del ponticello di via Montoli. L’Amministrazione ha transennato il cordolo per evitare pericoli ma ora, da diverse settimane, i pedoni si trovano a passare nella carreggiata con le auto con notevole pericolo soprattutto nelle ore di punta.

Si può riassumere cosà la situazione che si sta vivendo nella zona tra il Prealpi e la Cassina Ferrara e più precisamente al ponticello che via Volta con via Montoli. È un ponte carrabile, con senso alternato per via delle dimensioni ridotte. Per i pedoni era riservato uno spazio minimo, delimitato da un cordolo. Spazio comunque inadeguato per una carrozzina o passeggino.

“Ci sono stati diversi cedimenti del fondo e del cordolo – spiegano i residenti – e ora quello spazio è stato transennato con delle reti da cantiere. La situazione è invariata da alcune settimane. Di fatto i pedoni devono attraversare il ponte in carreggiata. Il traffico di auto è piuttisto intenso, soprattutto nelle ore di punta e di sicuro la situazione (per i pedoni) non è di estrema sicurezza”.

(per le foto di ringrazia il nostro lettore Nadir)

27012022