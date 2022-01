x x

SARONNO – Bonizzi mattatore nella nebbia, ieri sera al centro sportivo Matteotti di via Sampietro dove il Fbc Saronno ha ospitato una selezione giovanile della formazione professionistica svizzera del Chiasso. Fischio d’inizio alle 19.30, gran freddo ma con contendenti decisi a divertirsi, con parecchie buone giocate, per una amichevole dunque decisamente intensa e divertente.

E’ terminata 4-2 per i biancocelesti, con Alessandro Bonizzi autore di una tripletta, mentre l’altro gol saronnese è stato firmato dal centravanti Orazio Iacovelli. Il tutto in un Saronno nel quale è stato dato ampio spazio anche ai giovani: hanno esordito in prima squadra diversi elementi della juniores come Busto (classe 2002), Girelli (2003), il centrale Meroni (2003) e si sono visti in campi anche Spinelli e Gibertoni (entrambi 2003), ad alternarsi fra i pali i giovani portieri Pastore e Colombo (tutti e due 2003). “Un buon test per rimetterci in forma, ed anch per vedere all’opera i nostri giovani” rimarca, soddisfatto, il direttore sportivo saronnese, Simone Morandi.

Per il Saronno ulteriore tappa di avvicinamento verso la ripresa del campionato di Promozione, il 6 febbraio.

(foto archivio: Alessandro Bonizzi)

27012022