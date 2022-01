x x

CISLAGO – Nuovo canale di comunicazione gratuito, che l’amministrazione comunale ha attivato per rendere più semplice e tempestiva l’informazione nei confronti del cittadino. Previa iscrizione al servizio, il comune trasmette via Whatsapp informazioni di pubblica utilità e comunicazioni di emergenza.

Come iscriversi:

– scaricare sul proprio dispositivo telefonico l’applicazione Whatsapp

– salvare in rubrica telefonica il numero del servizio “Cislago News” 338 4957869

– inviare un messaggio Whatsapp scrivendo “attiva notizie”



Dopo i necessari tempi tecnici, l’utente riceverà un messaggio di avvenuta iscrizione al servizio. A tutela della privacy, i messaggi saranno inviati in modalità broadcast: nessun utente potrà vedere i numeri di telefono degli iscritti al servizio.

(in foto d’archivio: il municipio di Cislago)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn