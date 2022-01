x x

SARONNO – “A oggi, 27 gennaio, sono ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona 136 pazienti covid-19, così suddivisi: 69 a Busto Arsizio, 48 a Gallarate (di cui 4 in terapia intensiva), 19 a Saronno. In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 5 pazienti: 3 a Busto, 2 a Gallarate; età media: 73 anni”. Lo comunica l’Asst.

Per sintomatologia riconducibile a Sars-Cov-2 al momento 5 persone sono in accertamento al Pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio, 2 persone al Pronto soccorso dell‘ospedale di Saronno.

Afferma il Direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici: “A conferma di quanto previsto da Ministero e Regione, anche questa settimana abbiamo osservato una modesta riduzione di ricoveri per acuti con infezione da Covid, e si mantiene stabile l’impegno sulla Rianimazione con 4 posti letto occupati. Se il trend di questi ultimi dieci giorni si mantiene potremo iniziare a ripristinare posti letto di area medica e chirurgica per pazienti senza infezione da Covid”.

