In occasione della giornata della Memoria, la biblioteca civica del comune di Varese ricorda i drammi dell’olocausto con la presentazione del libro di Giuseppe Nigro, “Opposte direzioni, le famiglie Friedmann e Sonnino in fuga dalle leggi razziali” pubblicato da Biblion Edizioni; un evento inserito nella rassegna “Incontri con l’autore”.

La presentazione del libro si terrà alle 18 di oggi, giovedì 27 gennaio, nel palazzo comunale di Varese di via Sacco 5, nella sala Estense.

Insieme all’autore, interverranno anche Davide Galimberti, sindaco di Varese, e lo storico Enzo Laforgia.

(in foto d’archivio: una foto del palazzo municipale di Varese, dove si terrà l’incontro con l’autore)

27012022

