Il ricordo di prevosto ed ex prevosto – Monsignor Centemeri ha ricordato che “questa è la parola fine alla sua esistenza terrena che però prosegue nelle azioni di tanti che hanno seguito e seguiranno le sue orme; è l’inizio alla presenza di Dio” mentre monsignor Galimberti ha sottolineato di non avere conosciuto Mimi, “ma posso vederla nella parola amore che ha tessuto in città”.