SARONNO – Si va delineando la griglia di partenza per l’edizione numero 30 della “Women’s european cup winners cup” ovvero la Coppa delle coppe europea del softball alla quale parteciperanno per il secondo anno consecutivo le ragazze dell’Inox Team Saronno. Per il 2022 si giocherà a Viladecans nei pressi di Barcellona in Spagna, dal 15 al 20 agosto e la European softball federation sta raccogliendo le adesioni.

Ecco chi ci sarà – Per il momento hanno detto sì, malgrado le tante difficoltà connesse con la pandemia da coronavirus, già 7 squadra, ma non è escluso che si aggiunga qualcun altro successivamente. Certe, per adesso, sono le padrone di casa del Viladecans, Saronno, Linz Witches (Austria), Hoboken Pioners (Belgio), Arrows Ostrava (Repubblica ceca), Sparks Haarlem (Olanda) e Carrousel (Russia). Favorite, italiane, olandesi e russe. Nel 2021 l’evento si era tenuto, sempre ad agosto, sul diamante di Saronno con vittoria finale delle Olympia Haarlem sulle saronnesi.

Inizia il percorso verso la Coppa Coppe 2022, a questo link tutte le notizie che abbiamo pubblicato e via via pubblicheremo sull’evento e quelle dell’edizione 2021.

27012022