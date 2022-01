x x

GARBAGNATE MILANESE – Incidente ferroviario questo pomeriggio sulla linea Milano-Saronno: una donna di 82 anni è stata investita dal Malpensa express ed ha perso la vita. E’ successo alle 14.10 all’altezza della stazione di Garbagnate Milanese, in via Volta. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti vigili del fuoco, auto-infermieristica ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’anziana. Il Malpensa express era partito dall’aeroporto e, dopo la sosta a Saronno, era diretto verso sud in direzione di Milano Centrale; dove si è verificato l’incidente non sono previste tappe e quindi il treno procedeva a buona velocità.

Non sono note le generalità della vittima, il corpo è stato trasferito dalla polizia mortuaria in obitorio, attesa dell’autopsia; mentre i militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarite le modalità dell’incidente.

L’accaduto ha causato, nel corso del pomeriggio, ritardi di circa un’ora lungo la tratta.

(foto archivio)

28012022