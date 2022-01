x x

SARONNO – L’informativa si trova per ora all’albo pretorio cittadino ma presto arriveranno anche i cartelli nell’intera zona.

Lunedì 31 gennaio dalle 9.30 alle 15.30 o in caso di maltempo il giorno 1 febbraio ci sarà un cantiere per l’asfaltatura di via Caduti della Liberazione, l’arteria che collega la rotonda del Municipio con lo scalo ferroviario.

In sostanza, come previsto da un’ordinanza della polizia locale, via Caduti della Liberazione sarà un’area di cantiere a senso unico di marcia in direzione via Milano.

Le modifiche della circolazione interesseranno anche il servizio di trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana per le quali sono state previste deviazioni su percorsi alternativi in via Milano, via Varese, via Primo Maggio.

