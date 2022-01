x x

CISLAGO – Stava attraversando sulle strisce pedonali la donna che, questa mattina, è stata investita da un’auto sulla Varesina.

Il fatto si è compiuto questa mattina poco dopo le 9.30: la sessantenne stava attraversando regolarmente sul passaggio pedonale in via Cesare Battisti, all’intersezione con via 24 maggio, quando un’auto l’ha travolta e fatta cadere a terra.

Da Milano è giunto l’elisoccorso, il cui atterraggio è stato permesso dagli agenti municipali che hanno gestito la viabilità. Fortunatamente, lo stato di salute della donna non è grave: l’equipaggio di Croce Azzurra Cadorago ne ha accertato le condizioni, prima di trasportarla in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Intanto, continuano gli accertamenti della polizia locale, che sta chiarendo le responsabilità dell’incidente.

