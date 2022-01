x x

SARONNO/SARONNESE – Segnaliamo questo fine settimana uno spettacolo al Pasta di Saronno dedicato alla figura di Giorgio Perlasca che durante la seconda guerra mondiale salvò la vita a migliaia di ebrei destinati ai campi di concentramento nazisti. Le altre proposte sono due interessanti mostre fotografiche, una dedicata ad Adriano Celentano l’altra per celebrare i cento anni dalla nascita di Felice Musazzi fondatore dei “Legnanesi”.

Venerdì 28 Gennaio

MONZA – Alle 20.45, alla biblioteca civica di via P. Giuliani, presentazione del libro “Parole per Franco” realizzato dagli studenti del Liceo Nanni Valentini con Emanuela Manco, presidente ANPI Monza. Info al sito www.comune.monza.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta, va in scena lo spettacolo “Perlasca – il coraggio di dire no” di e con Alessandro Albertin (in foto) per la regia di Michela Ottolini. Informazioni maggiori al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

MILANO – Alla Casa di vetro in via Sanfelice 3, sarà possibile visitare le mostre “La guerra totale. Il secondo conflitto mondiale” e “La guerra del Pacifico” a cura di Alessandro Luigi Perna. Maggiori informazioni al sito internet www.lacasadivetro.com.

LEGNANO – Musazzi100, la mostra di fotografia allestita nei punti più significativi della città e dedicata al suo artista più illustre: Felice Musazzi, fondatore de “I Legnanesi”. L’esposizione rimarrà visibile per tutto il mese di febbraio.

Sabato 29 Gennaio

ROVELLASCA – Dalle 10, alla biblioteca comunale di via De Amicis 1, laboratorio di lettura per bambini fino ai 6 anni. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 02396961844.

SARONNO – Dalle 15 alle 18, tornano le visite guidate alla chiesa storica di san Francesco. Le visite sono coordinate dai volontari dell’associazione “Cantastorie”. Info al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Elio ci vuole Orecchio”: Elio conta e recita Enzo Jannacci, regia di Giorgio Gallione. Si replica anche domenica, informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 30 Gennaio

BOVISIO MASCIAGO – Alle 16, al teatro La Campanella in piazza Anselmo IV, va in scena lo spettacolo per famiglie “Il viaggio di Giovannino” con Andrea Ruberti. Info e prenotazioni al numero 0399080122.