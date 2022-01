x x

MILANO – “Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in Zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute“. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sulla sua pagina Facebook.

Nel testo, il Governatore sottolinea che “calano tutti i parametri: incidenza sui 100 mila abitanti si attesta 13,6, sotto la media nazionale che è 15. Scendono anche i livelli di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica”. “Ora attendiamo – prosegue il presidente Fontana – che il Governo accolga le richieste che abbiamo avanzato in sede di Conferenza delle Regioni: eliminare la classificazione in zone e semplificare le quarantene, soprattutto in ambito scolastico, concentrandosi in particolare sui positivi sintomatici”. “La Lombardia e il Paese intero – conclude – hanno la necessità di rimettere in moto l’economia e la vita”.

