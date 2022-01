Frontale in mattinata tra Introini e Saronno

x x

SOLARO – L’incidente si è verificato venerdì alle 8.20 circa ad Introini, praticamente al confine tra Ceriano, Solaro e Saronno. D.M., classe 2000 residente a Cantù, ha perso il controllo della sua Daihatsu nel curvone verso destra che porta alle porte della città ed è andata a sbattere frontalmente contro una Ford Fusion. A seguire una Lancia Musa ha tamponato la Fusion che la precedeva in direzione Solaro. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito, tanto che tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale per eventuali accertamenti. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale di Solaro che hanno sentito le parti ed eseguito i rilievi del caso, trovando la Daihatsu guidata dalla giovane donna canturina sul lato opposto della carreggiata rispetto al naturale senso di marcia. L’ipotesi al momento più plausibile rimane quella della perdita di controllo del mezzo, magari per via di un asfalto in non perfette condizioni di aderenza a causa delle basse temperature e dell’umidità notturna, specie in una zona di quasi aperta campagna, comunque all’esterno del centro abitato.

28012022