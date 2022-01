x x

SARONNO – Due incidenti oggi sulle strade locali. In via Roma a Saronno tamponamento fra due automobili: tre persone (una donna di 48 anni, un ragazzo di 22 ed un uomo di 51 anni) hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state soccorse sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il sinistro si è verificato alle 8.20 nel tratto limitrofo alla rotonda all’incrocio con via Miola.

Un altro incidente stradale (foto di copertina, sopra e articolo sotto) si è verificato in fondo a via Roma al confine fra Saronno e Solaro in località Introini.

Sempre a Saronno oggi alle 18.50 nel centrale corso Italia intervento dell’ambulanza della Croce rossa italiana per un malore di un passante: non risulta in gravi condizioni.

(foto: alcune immagini del sinistro avvenuto oggi in località Introini al confine fra Saronno e Solaro)

