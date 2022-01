Origgio: ladri scacciati e pizzicati dalla videosorveglianza

ORIGGIO – Caccia ai ladri anche sui social, dove sono comparse pure le foto dei presunti malintenzionati: momenti concitati nel tardo pomeriggio di ieri a Origgio dove in via Volta due persone, con zainetti, hanno cercato di introdursi in un’abitazione. Un cittadino li ha allontanati, sono scappati a bordo di una automobile dove li aspettava una terza persona. E sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza anche se riuscire a riconoscerli – per le forze dell’ordine – non sarà molto semplice visto che – fa un gran freddo – erano bardati di tutto punto con giubbotti e cappellini di lana, e oltre tutto indossavano le mascherine.

L’accaduto, comunque, è stato segnalato alle forze dell’ordine e sono adesso in corso le indagini. Oltre alle telecamere private eventualmente presenti nelle proprietà private, a Origgio funziona un sistema di videosorveglianza comunale di ultima generazione, le registrazioni potrebbero rivelarsi utili all’inchiesta.

(foto: un particolare delle immagini immortalate dalle telecamere della videosorveglianza a Origgio)

