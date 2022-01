x x

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo under firma per la Caronnese, che partecipa al campionato di serie D. “La nostra società è lieta di comunicare il tesseramento di Samuel Sardo” si legge in una nota del club di corso della Vittoria. Esterno alto, classe 2003, arriva a titolo definitivo dal Renate. La firma ufficiale è giunta nella giornata di sabato, il nuovo giocatore rossoblù sarà a disposizione di Manuel Scalise da lunedì. L’arrivo di Sardo segue quello di un altro 2003, Bryan Zeroli.

Pacchetto 2003 sempre più nutrito

L’arrivo di Samuel Sardo alla Caronnese rimpolpa ulteriormente il pacchetto di 2003 a disposizione della prima squadra e dunque di mister Manuel Scalise. Negli ultimi quattro anni al Renate, Samuel ha iniziato la sua trafila nelle giovanili al Como. Alla Caronnese darà il via alla sua carriera nelle fila di una prima squadra. “Benvenuto a Caronno Pertusella, Samuel!” dicono i dirigenti del club rossoblù.

(foto: l’ultimo arrivato in casa Caronnese, Samuel Sardo)

