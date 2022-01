x x

CARONNO PERTUSELLA – Il cimitero di Caronno Pertusella subirà ulteriori ampliamenti. Così ha deciso la Giunta comunale con una delibera approvata lo scorso 21 dicembre: si tratta della risposta dell’Amministrazione comunale alla problematica della carenza di loculi disponibili.

L’opera prevede un quadro economico di 150mila euro, come previsto nel programma triennale dei Lavori 2021-2023, esclusa Iva per la progettazione e la posa. L’ampliamento consiste nell’installazione di 60 loculi e 130 nuovi ossari prefabbricati.

Non è il primo intervento per il cimitero cittadino: già nel 2019 erano stati posati 50 loculi prefabbricati.

(in foto d’archivio: il cimitero di Caronno Pertusella che subirà ampliamenti come deciso dalla Giunta comunale)

