SARONNO – “L’obiettivo che mi sono dato è metterci qualche giorno in più ma fare una scelta potenzialmente definitiva”. Non sono proprio rassicuranti le parole del sindaco Augusto Airoldi stamattina sulla nomina del nuovo assessore ai Lavori Pubblici.

Rispondendo a Gianni Branca il primo cittadino fa il punto sul come mai, malgrado la revoca delle deleghe all’ex assessore Novella Ciceroni lo scorso 13 febbraio, non ci sia ancora il nuovo delegato ai Lavori Pubblici.

“Il nuovo assessore arriverà ma il sindaco preferisce predersi qualche giorno in più ma fare una scelta potenzialmente definitiva che ci accompagni nei 3 anni e mezzo che mancano a fine mandato”. Una risposta che lascia intuire non solo i problemi della maggioranza nel trovare il nuovo assessore ma anche come probabilmente sia stata presa in considerazione anche una soluzione di passaggio.

Airoldi comunque prova a rassicura “al momento l’assessore ai Lavori Pubblici è il sindaco che detiene anche le deleghe al Decoro urbano e all’Innovazione tecnigica”. “Quindi non c’è l’abbandono di queste deleghe ma anzi il sindaco le segue con il contributo giornaliero del dirigente dell’area tecnica”. E rimarca: “Ricordo che tutte le deleghe assessorili siano prerogative del sindaco che, in linea teorica, potrebbe non delegare nulla e gestire tutto lui. Ovviamente non è fattibile in una città complessa come Saronno e comunque avere degli assessori consente al primo cittadino di avere altre competenze”.

Airoldi rimarca poi le caratteristiche del nuovo assessore “che sarà una donna perchè il sindaco, come dall’inizio, tiene ad avere delle donne in Giunta. Ricordo che quando ho formato la mia Giunta aveva una maggioranza femminile cosa mai successa nella storia di Saronno. E quindi se devo aggiungere un assessore sarà una donna anche perchè lo prevede la legge”. Tra gli altri requisiti precisa: “Come il resto dei miei assessori anche il nuovo elemento dovrà avere delle competenze specifiche nella materia assegnata, non dovrà aver mai lavorato in una giunta saronnese e non avrà interessi in città (se è un professionista non deve lavorare in città se uno fa l’architetto non deve avere clienti a Saronno) e dovrà sapere lavorare in team”.

“Questo restringe il campo ma sono fiero che la mia giunta abbia elementi che non abbiano interessi personali da difendere. Perchè tutti rispondono alle caratteristiche che abbiamo detto. Non è che abbiamo fatto una giunta di santi o di persone che vivono al di fuori della società ma sono persone coi piedi per terra che lavorano per la città”.

