SARONNO / TRADATE / GORLA – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa oggi alle 16.20 nella centrale piazza De Gasperi di Saronno dove i passanti avevano segnalato la presenza di una persona che stava male: si trattava di un uomo di 48 anni, al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo: è stato trasportato all’ospedale cittadino a smaltire la sbornia.

Oggi a Gorla Minore intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno, sulla provinciale 19, per un grave incidente stradale: ad entrare in collisione una Volswagen Passat con una motocicletta Triumph: il centauro, di 44 anni, è volato sull’asfalto ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso; mentre all’ospedale di Castellanza è stata trasportata la donna, di 82 anni, che era al volante della Passat, e che era in stato di choc. Il sinistro si è verificato alle 16.

Intanto i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno identificato il corpo trovato senza vita questa mattina nel fiume Olona, all’altezza di Lonate Ceppino nel Tradatese e recuperato dai vigili del fuoco. Si tratta di un pensionato di 88 anni, residente proprio a Lonate.

(foto: soccorso in piazza De Gasperi a Saronno)

29012022