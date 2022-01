x x

LONATE CEPPINO / SARONNO – Oggi alle 10.30 a Lonate Ceppino in via Molino Lepori, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate sono intervenuti per recupero cadavere. Gli operatori sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno recupero la salma dal fiume Olona, che è stata messa a disposizione delle autorità e trasferita in camera mortuaria in vista dell’autopsia.

Sul posti i carabinieri della Compagnia di Saronno, che per competenza territoriale stanno svolgendo tutte le indagini: primi aspetti da chiarire, ovviamente, l’identità della persona ritrovata; e le cause del decesso. Molti sono dunque gli aspetti ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti.

