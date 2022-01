x x

SARONNO – “E’ un episodio che mi ha allarmato e preoccupato. Ho deciso di raccontarlo a IlSaronno perchè credo che sia giusto che tutti facciano attenzione quando sono in giro da soli e che i genitori aiutino i propri ragazzi”.

E’ la segnalazione di una saronnese che ha reso noto l’aggressione di cui è stato vittima un 14enne lunedì in via Roma. L’episodio è avvenuto nel primo tratto di via Roma a pochi passi da piazza Libertà quindi proprio nel cuore di Saronno. Al momento non sono molti i particolari emersi sull’accaduto che i genitori del minorenne hanno regolarmente denunciato ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso.

Certa comunque la minaccia a carico del minorenne con un coltello. Una situazione che si è vissuato intorno alle 18,30. Facile immaginare che un aiuto ai militari all’opera per chiarire l’accaduto saranno le immagini della videosorveglianza che si trova nella zona.

(foto archivio)

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn