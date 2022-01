x x

SARONNO – Treno sporco e super imbrattato: il Milano Cadorna-Saronno-Varese fa arrabbiare i pendolari. E c’è anche chi ha realizzato un piccolo reportage fotografico, rilanciando foto e lamentele tramite il Comitato viaggiatori del nodo di Saronno.





“Volevo segnalare – scrive il pendolare al comitato, riportando l’ultimo episodio che risale all’altro giorno – che la corsa delle 7.09 da Cadorna per Varese è spesso effettuata da treni che sporchi è dir poco. Non pretendo chissà che pulizia ma penso che far viaggiare dei convogli così mal messi sia anche brutto per chi ci lavora sopra”.

Altra testimonianza: “Sedili e pavimenti sporchi, finestrini colorati, porte guaste, treni che si spellicolano…”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune immagini del convoglio sul quale il cittadino è salito l’altro giorno)

29012022