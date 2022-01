x x

SARONNO – Sergio Mattarella è il 13° Presidente della Repubblica Italiana. L’elezione è arrivata dopo sei giorni di votazioni e all’ottava chiamata.

A convergere sul Mattarella-bis sono stati tutti i partiti che compogno l’attuale maggioranza di Governo mentre Fratelli d’Italia si è detto contrario. Dal canto suo Mattarella ha confermato la sua disponibilità: “Se serve ci sono” ha detto.

I commenti dei saronnesi

Francesco Licata, capogruppo Pd

“Ben rimasto” Presidente.Dopo un discutibile turbinio di nomi proposti, ritirati, abbozzati, bruciati un parlamento in palese difficoltà ha scelto l’unico nome possibile a garanzia di un Paese.Nell’attesa che la politica si riappropri della propria funzione, ovvero quella di guida, un sentito ringraziamento và a quest’uomo che ci ha sostentuto, condotto e rassicurato in uno dei periodo più duri e difficili dal dopoguerra.”Se serve, ci sono!” Vorrei sentirlo dire più spesso. Vorrei sentirlo dire da tutti quando si parla di ItaliaGrazie Presidente, in bocca al lupo!”

Nilde Moretti, sindaco di Solaro

gioca d’anticipo e qualche ora prima dell’elezione auspica “Ho sognato che lunedì andavo in ufficio e c’eri ancora tu alla parete… Forza Sergio..”