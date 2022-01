I volontari anche in rima – “Tutti in piazza questa domani mattina per fare il pieno di vitamina, con le nostre arance favolose tante spremute dolci e succose. Se poi vi fate un bel passeggio venite pure nel pomeriggio, tanto ci sarà il solem e la giornata sarà bella anche se è il primo giorno della merla”, i volontari la mettono anche in rima, per promuovere questa iniziativa, che negli anni scorsi ha sempre ottenuto il supporto dei saronnesi.