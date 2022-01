x x

VARESE – Materiale di scarto, riciclabile e non, diventa arte; a dimostrarlo è “Arte di Scarti”, l’esposizione artistica patrocinata dal comune di Varese, la provincia del Varese e Fondazione comunitaria del Varesotto onlus.

La mostra è il frutto del lavoro degli artisti dell’associazione artistica “Contemporary arte e ambiente” che propongono un modello di arte sostenibile: l’arte del riuso e del riciclo. Non saranno solo dipinti, ma anche tecniche miste: ogni artista presenterà inoltre una propria opera usando come base un semplice piatto di plastica che verranno presentati al pubblico attraverso un’installazione. A curare i dettagli dell’esposizione, la presidente Fabrizia Buzio Negri.

L’evento, in collaborazione con fondazione Minoprio e fondazione del Varesotto per l’Ambiente, il territorio e la coesione sociale, occuperà gli spazi di Sala Veratti, in via Veratti 20 a Varese. L’inaugurazione si terrà nel pomeriggio di sabato 5 febbraio alle 16, con una lettura e una presentazione delle opere; fino a domenica 20 febbraio, la sala sarà aperta alle visite dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 17 e nel weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

(in foto: la locandina dell’evento)

