x x

SARONNO – Anche l’istituto Prealpi di Saronno parteciperà alla seconda fase del concorso Mad for Science, la sesta edizione del concorso nazionale sostenuto dalla fondazione Diasorin.

Il concorso, proposto a licei scientifici, classici con percorso a curvatura biomedica e istituti tecnici, è finalizzato a promuovere uno studio delle scienze “sul campo”, con esperienze pratiche. Ad accedere alla seconda parte del concorso sono 50 scuole da 15 regioni italiane diverse; tra queste figura anche l’istituto Prealpi di Saronno.

Per questa seconda fase, gli istituti dovranno progettare cinque esperienze didattiche coerenti al tema “Le biotecnologie al servizio della salute dell’uomo e dell’ambiente”, dimostrando come le biotecnologie possano essere impiegate in laboratorio o sul campo per garantire la salute.

Saranno 8 i progetti che andranno in finale, dove dovranno convincere la giuria di meritare gli importanti premi di 50.000 e 25.000 euro.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn