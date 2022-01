x x

SARONNO – “Grazie, grazie, grazie, 9 quintali di arance vendute in tre ore circa. Un successo insperato, invece una realtà che fa rimanere tutti noi senza parole”. Così i volontari dell’associazione onlus Saronno point riguardo alla vendita di agrumi che si è svolta ieri nella centralissima piazza Libertà, per raccogliere fondi da destinare al sostegno di progetti di miglioria dell’ospedale cittadino, come sempre avvenuto anche negli anni passati; e per i suoi pazienti.





Si è trattato, come dicono i volontari, di “un vero e proprio atto di fiducia per tutto quello che stiamo facendo a favore dei nostri pazienti oncologici del comprensorio saronnese che fanno capo al reparto oncologico e day hospital. Un successo da condividere con tutti voi per l’attaccamento ormai pluriennale alla nostra associazione. Tutti i soci della Saronno point possono solo dire grazie di cuore”.

(foto: banchetto e volontari all’opera sabato nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

