SARONNO- Neanche la pausa forzata causata dal covid riesce a fermare l’ Az Robur Saronno, che sul campo della Nervianese conquista la decima vittoria consecutiva per 72-80 e si conferma capolista.

I biancoazzurri, però, non hanno avuto vita facile. Nei primi due periodi di gioco, ha regnato l’equilibrio, ma nel terzo periodo i padroni di casa hanno accellerato portandosi anche in vantaggio di oltre dieci punti. Sforzo che, però, non è bastato, la Robur nel quarto periodo ha cambiato marcia e grazie alle grandi prestazioni di Pellegrini (23 punti) e De Capitani(15 punti) è riuscita a strappare una fondamentale vittoria esterna.

USD Nervianese: Lovato 11, Ceppi 16, Crusca 6, Nuclich 9, Marotta 3, Bandera 4, Frontini 12, Nebuloni 3, Villani NE, Corti 8, Bigarella 0, Saitta NE

AZ Robur Saronno: Politi 11, Marusic 8, Cozzoli 0, Cova NE, Quinti 6, De Capitani 15, Tresso 7, Pellegrini 23, Mariani 5, Motta NE, Gergati 5, Banfi 0

Giacomo Rimoldi

