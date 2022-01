x x

TRADATE – Bel pomeriggio di sole, domenica, allo stadio di viale Europa a Tradate dove la formazione locale, che veleggia nelle zone alte della graduatoria di Prima categoria, ha ospitato in amichevole il Fbc Saronno (Promozione): occasione, per entrambe le squadre, di continuare “l’avvicinamento” alla ripresa ufficiale della stagione dopo la lunga paura invernale.

La cronaca – Apre le marcature Iacovelli con un colpo di testa su assist dalla destra con raddoppio già al 7’ quando Milazzo calcia dal limite dell’area. Il Saronno potrebbe rimpolpare ulteriormente il bottino ma il Tradate si salva e chiude il primo tempo senza ulteriori danni.

Nella ripresa tradatesi più intraprendenti, alla ricerca di un gol per almeno dimezzare lo svantaggio; con Mehmetaj vicino alla rete in un paio di occasioni mentre al 30’ il portiere di casa esce al limite dell’area per anticipare Galli.

Tradate-Fbc Saronno 0-2

TRADATE: Zerboni, Ferreni, Simone, Galluzzo M., Galluzzo D., Maglio, Amato, Moretti, Mehmetaj, Lattuada, Boldini. Nel secondo tempo anche Marignoni, Sala, Ciambezzi, Berardi, Stefanazzi. Ventola.

FBC SARONNO: Pastore, Maggiore, Rudi, Scaccabarozzi, Bernello, Torriani, Bonizzi, Pieri, Iacovelli, Milazzo, Caruso. Nel secondo tempo anche Colombo, Giudici, Meroni, De Angelis, Galli, Ballabio, Spinelli.

Marcatori: 4’ pt Iacovelli (S), 7’ Milazzo (S).

(foto: alcune fasi del match)

