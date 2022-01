x x

CERRO MAGGIORE – Nel recupero di campionato, domenica pomeriggio l’Aurora Cmc Uboldese stende il Meda e torna a candidarsi per le parti alte della graduatoria. A segno proprio in apertura il bomber Maugeri, su assist di Niesi; il raddoppio dei locali in avvio di ripresa, firmato da Alberti. E il Meda? I brianzoli fanno davvero troppo poco per pensare di invertire l’inerzia della gara, sempre ben gestita dalla formazione del patron Emilio Legnani.

Aurora Cmc Uboldese-Meda 2-0

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Bernareggi (15’ st Besati), Bartucci, Vernocchi, Bortignon, Banfi, Alberti (28’ st Ceriani), Maiorani, Montani (43’ st Gianforti), Niesi (43’ st Martegani), Maugeri. A disposizione Lucca, Ndoye, Costa, Valenzano, De Benedittis. All. Gilardengo.

MEDA: Chierico, Martino, Orsenigo (14’ st Farioli), Quitadamo, Bianchi, Palumbo, Tavella (8’ st Cutuli), Orsi, Bosisio, Filomeno, Ponti. A disposizione Cassina, Ronzoni, Bicciato, Novara, Guarnaccia, Viganò, Torrente. All. Vergani.

Arbitro: Galantino di Pavia.

Marcatori: 3’ pt Maugeri (A), 8’ st Alberti (A).

(foro archivio)

