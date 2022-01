x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il recupero di Varese, torna il campionato nella sua normalità da calendario. Saranno infatti solo tre le partite che si giocheranno domenica pomeriggio, una di queste sarà proprio quella della Caronnese, impegnata a San Remo nell’ultima giornata del girone d’andata.

Manuel Scalise: “Inizia il ritorno, tante partite per fare punti” -Il tecnico della Caronnese. Manuel Scalise, presenta così il match contro la Sanremese: “È stimolante affrontare un avversario forte e che da anni lavora per stare ai vertici. Inizia il girone di ritorno, siamo consapevoli che ci sono tante partite dove poter fare punti perché le prestazioni non sono mai mancate. Rocco e Tunesi hanno più allenamenti nelle gambe e potranno darci una mano, Federico verrà ancora con noi in panchina e presto tornerà in campo”. (Qui l’intervista completa)

I biancocelesti sono reduci dalla netta vittoria di Bra (1-4) nel recupero di mercoledì ma anche dal passo falso di Romentino della scorsa settimana. Indicati da tutti come una delle possibili antagoniste del Novara, la squadra di Matteo Andreoletti è incappata già in 6 sconfitte in questa prima parte di stagione. 33 gol fatti e 24 reti subite, è proprio l’attacco uno dei punti di forza. 8 le reti di Diego Vita in questo campionato, 7 quelle di Emanuele Anastasia. Ma la Sanremese è una squadra più che mai completa ed esperta in ogni reparto.

Dal centrocampo, dove giostra Paolo Valagussa (già alla Folgore Caratese), mezzala col vizio del gol, passando alla difesa che si poggia sui centrali Vladimir Mikhaylovskiy e Simone Bregliano. Alla guida, come detto, Matteo Andreoletti, tecnico bergamasco ben conosciuto in Lombardia per aver allenato Seregno e Inveruno (portata fino alla vittoria dei playoff). I convocati Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Macchi Lorenzo. Difensori: Arpino Antonio, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Moretti Andrea,, Silvestre Maurizio Zeroli Bryan. Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro. Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Rocco Daniele.

