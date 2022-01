x x

SARONNO – La ricetta è fatta da ingredienti semplici ma non così facili da trovare e da amalgamare nel modo giusto. Si parte con una grande attenzione per tutte le norme anticovid e le misure di sicurezza che facciano sentire tutti a proprio agio. Aggiungi un grande artista in uno spettacolo colorato e intenso che hai in cartellone grazie ad una stagione costruita con passione e competenza in un momento in cui pochi ci credevano e ci provavano. Unisci il tutto con una squadra di lavoro disposta a dare il massimo e che investe la propria professionalità del futuro della sala saronnese.

Così ottieni il doppio sold out al teatro Giuditta Pasta di ieri o oggi con lo spettacolo “Elio canta e recita Enzo Jannacci“.

Un successo raccontato non solo e non tanto dai biglietti venduti e dalle poltroncine occupate ma anche dall’entusiasmo degli spettatori che si ritrova sui social. Entusiasmo anche da parte della produzione e dell’artista che hanno vissuto con emozione la possibilità di far vivere la propria proposta in una sala nuovamente gremita.

(foto e video condivise sui social da una spettatrice)

