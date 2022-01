x x

GERENZANO – E’ arrivata una buona notizia che semplificherà la quotidianeità a tante famiglie gerenzanesi. L’Amministrazione comunale informa che da martedì 1 febbraio la “Farmacia Fantoni H24 – Bravi Farmacie” di via Clerici 196 (tel 0233296246), si è resa disponibile ad effettuare tamponi agli studenti delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie di Gerenzano tutti i giorni con una fascia a loro dedicata dalle 13 alle 16 (fino ad esaurimento posti)

Il servizio sarà fruibile presentandosi direttamente in farmacia, oppure prenotandosi sulla piattaforma all’indirizzo: www.bravifarmacie.it. E’ necessario presentarsi con carta identità, tessera sanitaria e provvedimento Ats. Si informa che nei giorni 5 e 13 febbraio 2022 il servizio tamponi non sarà effettuato.

Dall’Amministrazione arrivano anche i ringraziamenti alla farmacia per la disponibilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn