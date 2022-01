x x

SARONNO – La sicurezza torna al centro del dibattito cittadino dopo l’aggressione subita da un 14enne in via Roma intorno alle 18,30.

Aveva 63 anni e si occupava dei gatti del quartiere, l’uomo trovato morto in casa ieri sera in via Don Monza.

Incidente in corso Italia, ferita una 52enne.

Google immortala Saronno e i saronnesi i lavori in corso.

Sono i carabinieri di Saronno ad indagare sul caso del cadavere ritrovato nell’Olona all’altezza di Lonate.

Ancora nessuna novità per il nuovo assessore, Airoldi si tiene le deleghe.

Anche nel settore matrimoni i saronnesi mietono successi, ecco le attività che si sono distinte.