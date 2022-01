x x

LIMBIATE – Vigili del fuoco mobilitati stanotte per l’incendio che ha interessato una vettura bruciata completametne sul ciglio della strada in via Pusterla.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3: alcuni residenti e passanti hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago che hanno domato le fiamme.

L’intervento dei pompieri ha spento l’incendio ma purtroppo la vettura è rimasta seriamente danneggiata anche perchè al momento dell’arrivo della squadra il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

In via Pusterla, luogo dell’incidente, sono accorse anche le forze dell’ordine che hanno svolto coi pompieri gli accertamenti di rito per risalire alle cause e contattato il proprietario.









