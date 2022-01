x x

UBOLDO / VENEGONO SUPERIORE – Riparte ufficialmente oggi il calcio locale con una serie di recuperi, per le gare “saltate” nelle scorse settimane per maltempo e casi covid e con la 4′ giornata di ritorno in Eccellenza. Proprio per quanto riguarda il campionato di Eccellenza torna dunque in campo la formazione di Venegono Superiore, la Varesina, che ospita la Vogherese con arbitro Giacomo Pasquetto di Crema, assistenti Riccardo Lauro Bonomi di Milano e Danilo Monopoli di Milano; mentre nello stesso girone l’Ardor Lazzate gioca in trasferta contro il Base 96 Seveso, arbitro Michele Coppola di Castellammare di Stabia, assistenti Abibakr Darwish di Milano e Matteo Cappelletti di Lodi.

In Promozione, amichevole a Tradate per il Fbc Saronno mentre per il campionato si giocano i recuperi della 13′ gironata,. In programma, fra le gare, Aurora Cmc Uboldese-Meda con arbitro Alessio Natale Galantino di Pavia ed assistenti Dante Calabrese di Busto Arisizio e Luca Neri di Busto Arsizio: e Gallarate-Universal Solaro con arbitro Yassine Massaoudi di Lodi, assistenti Federico Stangoni di Sondrio ed Elpidio Chiariello di Legnano. Inizio alle 14.30, accesso del pubblico consentito secondo le norme anti-covid attualmente i vigore e quindi con super green pass, mascherina e distanziamento dei posti a sedere.

30012022