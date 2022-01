x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dl consigliere comunale Andrea Picozzi presidente della commissione Opere pubblica in risposta alla nota di Obiettivo Saronno.

Come spesso accade alcuni colleghi di Obbiettivo Saronno distorcono la realtà delle cose e riportano solo mezze verità che supportino le loro tesi stravaganti.

Come ho scritto nella risposta inviata a chi aveva richiesto la Commissione congiunta Sport e Opere Pubbliche, non ho potuto accogliere la loro richiesta perché avrei agito al di fuori delle competenze della Commissione che presiedo.

Chi mi conosce sa che non ricorro a cavilli giuridici perché non ne ho le competenze e, dove posso, cerco di essere pratico come il mio lavoro di ogni giorno richiede ormai da quasi 30 anni.

Basta conoscere la lingua italiana e le regole base delle funzioni amministrative di un Comune per capire che cosa dice l’atto con cui sono state costituite le Commissioni.

In questo atto, che a suo tempo è stato approvato senza riserve anche dai Consiglieri di OS, si legge:

“… la Commissione esaminerà ed approfondirà gli argomenti connessi alla materia delle Opere Pubbliche … allorquando oggetto di deliberazioni o di atti di indirizzo del Consiglio Comunale e/o sottopostile dall’Assessore di riferimento o dal Sindaco”

“La Commissione formulerà pareri consultivi, se richiestane dal Sindaco …”

Al momento, come i colleghi di OS sanno, in quanto sono usciti dalla maggioranza e non dal consiglio comunale, non sono ancora stati sottoposti al consiglio comunale progetti, delibere o atti d’indirizzo in merito ai finanziamenti in oggetto.

Peraltro, la predisposizione di tali progetti coinvolge in primis l’assessorato alle Opere Pubbliche, retto fino a pochi giorni fa da Novella Ciceroni, che mai ha chiesto di sottoporre alla commissione la questione.

Da ultimo, la richiesta di discutere su come impiegare i fondi dedicati agli impianti sportivi è stata presentata da un consigliere di Obiettivo Saronno, non da un assessore o dal sindaco Augusto Airoldi.

Come dimostrato in altre occasioni, alcuni colleghi di Obiettivo Saronno hanno una visione del tutto personale di ruoli e competenze, non corrispondenti alla realtà. Non si tratta di essere disponibili, avere buon senso, o essere trasparenti, ma di non interpretare a vanvera un atto ufficiale del consiglio comunale e trasformare una commissione in un gruppo di lavoro o di partecipazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn